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Теннисист Хачанов проиграл Надалю в третьем круге US Open

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Фото: Global Look Press/Scott Stuart
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Российский теннисист Карен Хачанов вылетел из Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

22-летний россиянин в четырехчасовом поединке проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Следующим соперником испанца будет грузин Николоз Басилашвили, передает «Газета.ру».

Россиянка Мария Шарапова ранее вышла в третий круг турнира, победив румынку Сорану Кырстю — 6:2, 7:5. В следующем матче Шарапова встретится с десятой ракеткой соревнований Еленой Остапенко из Латвии.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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