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Вторая ракетка мира Возняцки вылетела из розыгрыша US Open

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Фото: REUTERS/Geoff Burke/USA TODAY Sports
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Датчанка Каролин Возняцки, являющаяся второй ракеткой мира, проиграла украинке Лесе Цуренко в матче второго круга US Open.

Встреча заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:4, 6:2. В третьем круге Цуренко встретится с чешкой Катериной Синяковой.

Российская теннисистка Дарья Касаткина ранее завершила выступление на Открытом чемпионате США, уступив Александре Саснович из Белоруссии со счетом 2:6, 6:7 (3:7), передает «Газета.ру».

Другая россиянка, Вера Звонарева, также не сумела пробиться в третий круг турнира, проиграв еще одной спортсменке из Белоруссии, Арине Соболенко (6:3; 7:6).

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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