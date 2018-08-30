Теннисист Надаль сыграет с россиянином Хачановым в третьем круге US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Вашека Поспишила и вышел в третий круг US Open, где встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Встреча второго круга турнира серии «Большого шлема» в Нью-Йорке против Поспишила завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2, передает «Газета.ру».

Надаль является действующим победителем турнира. Ранее он выигрывал турнир еще дважды — в 2010 и 2013 годах. Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

В третий круг US Open также пробилась российская теннисистка Екатерина Макарова, которая одержала победу над представительницей Германии Юлией Гергес.

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга US Open, а Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс.

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