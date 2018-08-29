Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча турнира серии «Большого шлема» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Во втором круге 31-летняя россиянка сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстя.

Россиянка дважды доходила до полуфинала турнира (2005, 2012) и один раз становилась его победительницей (2006).

Во второй круг US Open ранее пробилась другая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош, передает «Газета.ру».

Еще одна россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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