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Теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Винус Уильямс на US Open

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Robert Deutsch
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:6, 7:5, 3:6, передает «Газета.ру». Следующей соперницей Уильямс-старшей станет итальянка Камила Джорджи.

Другая россиянка, Анастасия Павлюченкова, ранее также проиграла шведке Ребекке Петерсон в матче первого круга US Open.

US Open проходит в 138-й раз и является финальным в сезоне этапом серии «Большого шлема».

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