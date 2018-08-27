Теннисистка Павлюченкова вылетела из розыгрыша US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла шведке Ребекке Петерсон в матче первого круга турнира Большого шлема US Open.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:1, 4:6, 3:6. Во втором круге Петерсон сыграет с американкой Ваней Кинг, которая ранее обыграла другую представительницу России Наталью Вихлянцеву.

Еще одна российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась во второй круг турнира, победив представительницу Великобритании Хизер Уотсон.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг US Open, обыграв болгарина Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:2, 7:5, передает «Газета.ру».