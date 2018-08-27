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Российская теннисистка Макарова вышла во 2-й круг US Open

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Eric Bolte
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Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась во второй круг турнира «Большого шлема» US Open, обыграв представительницу Великобритании Хитер Уотсон, сообщается 27 августа на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась со счетом 2:1 (6:1; 3:6; 6:3). Во втором круге Макарова встретится с победительницей пары Юлия Гергес (Германия) — Анна Калинская (Россия).

Ранее в этот же день выступление на турнире завершила первая ракетка мира Симона Халеп. Румынка сенсационно проиграла эстонской теннисистке Кайе Канепи со счетом 2:0 (6:2; 6:4).

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

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