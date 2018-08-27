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Первая ракетка мира Халеп проиграла на старте US Open

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Фото: REUTERS
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Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла преодолеть первый круг турнира «Большого шлема», уступив эстонке Кайе Канепи, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча, продолжавшаяся один час 16 минут, завершилась со счетом 2:0 (6:2; 6:4) в пользу эстонской спортсменки. Во втором круге Канепи встретится со швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман. Встреча пройдет 29 августа.

Стоит отметить, что Канепи занимает в рейтинге WTA 44-ю позицию.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

В прошлом году победу на US Open одержала американка Слоан Стивенс, одолевшая в финале соотечественницу Мэдисон Кис.

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