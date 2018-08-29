Российская теннисистка Звонарева обыграла соотечественницу Блинкову на US Open

Россиянка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча турнира серии «Большого шлема» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Во втором круге Звонарева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Во второй круг US Open ранее пробилась другая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош, передает «Газета.ру».

Еще одна россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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