Прямой эфир

Российская теннисистка Звонарева обыграла соотечественницу Блинкову на US Open

0
Фото: Global Look Press/AFP7
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча турнира серии «Большого шлема» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Во втором круге Звонарева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Во второй круг US Open ранее пробилась другая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош, передает «Газета.ру».

Еще одна россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теннисистка Павлюченкова вылетела из розыгрыша US Open
Первая ракетка мира Халеп проиграла на старте US Open

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017