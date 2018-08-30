Российская теннисистка Макарова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.

Как сообщает «Газета.ру», Макарова одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес. Встреча в Нью-Йорке закончилась с результатом 7:6, 6:3. В третьем круге 30-летняя россиянка выйдет на корт против спортсменки из Латвии Анастасии Севастовой.

Россиянка Мария Шарапова ранее одержала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга US Open, а Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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