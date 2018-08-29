Определилась соперница Шараповой во втором круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира «Большого шлема US Open, обыграв швейцарку Патти Шнидер. Об этом в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча, длившаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счетом 2:0 (6:2; 7:6) в пользу россиянки. Во втором круге престижного турнира Шарапова сыграет с румынкой Сораной Кырстя, которая в первом круге обыграла американку Элисон Риске. Встреча состоится в четверг, 30 августа.

Также во второй круг турнира пробились Екатерина Макарова, Вера Звонарева и Дарья Касткина.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter