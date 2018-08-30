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Сестры Уильямс сыграют друг против друга в третьем круге US Open

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Фото: Global Look Press/SMG
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Американка Серена Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, где встретится на корте со своей сестрой Винус.

Во втором круге Серена победила немку Карину Виттхефт со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут.
 

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Винус в матче второго раунда обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.

Обе сестры уже выигрывали турнир US Open. Серена — шестикратная победительница турнира, а Винус — двукратная.

Российская теннисистка Екатерина Макарова также вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Россиянка Мария Шарапова ранее одержала победу над швейцаркой Патти Шнидер в матче первого круга US Open.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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