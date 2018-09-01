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Российский теннисист Медведев вылетел из US Open

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Фото: Global Look Press/Javier Rojas
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Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча в Нью-Йорке с представителем Хорватии Борной Чоричем завершилась поражением 22-летнего россиянина со счетом 3:6, 5:7, 2:6.

Следующим соперником Чорича станет победитель пары Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — Фернандо Вердаско (Испания).

Другой россиянин Карен Хачанов ранее в четырехчасовом поединке проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7), сообщала «Газета.ру».

US Open — один из четырех турниров Большого шлема наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

Открытый чемпионат США завершится 9 сентября.

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