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Российская теннисистка Макарова вылетела из US Open

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская теннисистка Екатерина Макарова завершила выступление на турнире «Большого шлема» US Open, проиграв в 3-м круге латвийской спортсменке Анастасии Севастовой, сообщает в пятницу, 31 августа, пресс-служба Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Встреча, длившаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счетом 1:2 (6:4; 1:6; 2:6) в пользу латвийской теннисистки. В следующем круге Севастова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Таким образом, единственной российской спортсменкой, продолжающей борьбу на турнире, стала Мария Шарапова. В 3-м круге она сыграет с латвийкой Еленой Остапенко. Встреча пройдет 2 сентября.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

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