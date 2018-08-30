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Касаткина не прошла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Jerry Lai
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Александре Саснович из Белоруссии в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3). В следующем туре Саснович сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой, пишет ТАСС.

30 августа стало известно, что американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису сыграет со своей сестрой Винус.

Чемпионат является заключительным в сезоне турнира серии «Большого шлема», общий призовой фонд которого составляет $53 млн. Соревнования завершатся 9 сентября.

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