Касаткина не прошла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Александре Саснович из Белоруссии в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3). В следующем туре Саснович сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой, пишет ТАСС.

30 августа стало известно, что американка Серена Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису сыграет со своей сестрой Винус.

Чемпионат является заключительным в сезоне турнира серии «Большого шлема», общий призовой фонд которого составляет $53 млн. Соревнования завершатся 9 сентября.