Чемпион НБА прошел индейский обряд и пожертвовал $110 тыс. своему племени

Баскетболист «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг прошел обряд в племени индейского народа группы сиу.

Как сообщает «Газета.ру», 26-летний спортсмен в 2016 году признался в своих индейских корнях и заявил, что происходит из племени Возвышающаяся Скала. Ирвинг покинул племя еще ребенком, но вожди выяснили родословную баскетболиста, после чего он прошел обряд посвящения.

По окончании церемонии чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» (2016) получил имя «Маленькая гора». Также сообщается, что Ирвинг пожертвовал племени $110 тыс. Эти средства пойдут на развитие молодежных программ.

Ирвинг также является победителем Олимпиады в Рио (2016) и чемпионом мира (2014) в составе национальной сборной Соединенных Штатов.

Уроженец Донецка Джоэл Боломбой ранее рассказал о переходе из НБА в московский ЦСКА. 24-летний баскетболист сейчас занят оформлением российского гражданства.

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