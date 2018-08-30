Уроженец Донецка Боломбой рассказал о переходе из НБА в московский ЦСКА

Московский ЦСКА завершил трансферную кампанию подписанием двухлетнего контракта с Джоэлем Боломбоем. 24-летний баскетболист сейчас занят оформлением российского гражданства.

Боломбой — уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец — конголезец, мать — русская) он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт.

По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной баскетбольной звезды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай».

В 2016 году Боломбой был выбран «Ютой» на драфте НБА под общим 56-м номером. В своем первом интервью после переезда в Россию Боломбой рассказал «Известиям» о мотивах перехода в ЦСКА.

«Я всегда был заинтересован в игре за ЦСКА, в случае если у меня не получится закрепиться в НБА. Это сильный европейский клуб, который регулярно доходит до решающей стадии Евролиги. К тому же моя мама — русская. Я родился здесь, и, получается, это своего рода возвращение домой», — сказал баскетболист.

Подробнее — в материале «Известий»:

Джоэль Боломбой: «Я наконец-то попал туда, где буду востребован»