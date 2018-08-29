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Минус Мозгов, плюс Швед

Национальная команда России начала подготовку к двум важнейшим матчам квалификации ЧМ-2019 с Чехией и Болгарией
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сборная России приступила к подготовке к матчам квалификации чемпионата мира – 2019 против Чехии и Болгарии, которые состоятся в середине сентября. В этом «окне» команде не поможет чемпион NBA, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Тимофей Мозгов. Центровой «Орландо» сможет сыграть за сборную не раньше чемпионата мира – 2019, который с 31 августа по 15 сентября следующего года пройдет в Китае. Зато в сборную вернулся лучший снайпер Евролиги-2017/18 Алексей Швед. 

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Основной причиной отсутствия Тимофея Мозгова стал переход в новый клуб. При переезде из Нью-Йорка в Орландо у игрока накопилось много бытовых дел — найти квартиру, устроить ребенка в школу. К тому же в «Мэджик» жесточайшая конкуренция на позиции пятого номера, и, чтобы закрепиться в составе, россиянину нужно проявлять себя уже с первого сбора. Отъезд в сборную более чем на две недели мог навредить карьере баскетболиста за океаном.

В отсутствие Тимофея Мозгова в распоряжении Сергея Базаревича осталось два центровых — Артем Клименко (УНИКС) и Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»). По мнению тренера клуба «Алтай-Баскет», экс-наставника сборной России, чемпиона Европы Бориса Соколовского, команде будет тяжело без своего основного центрового.

— Отсутствие такого высококлассного центрового, как Тимофей, — это потеря для сборной, — сказал он «Известиям». — Особенно в матче с Чехией, где на позиции пятого номера, скорее всего, выйдет Ян Веселы. Центровой «Фенербахче» — один из лучших «больших» в Европе, поэтому тренерскому штабу сборной придется поломать голову, чтобы нейтрализовать его. Думаю, основная ставка в противостоянии с Веселы будет делаться на Артема Клименко. Да, у него бывают взлеты и спады, но в целом он уверен в себе, прогрессирует в защите, это габаритный игрок, который не боится борьбы. Важно, чтобы партнеры поверили в него, больше задействовали его в атаке. Очень надежен Владимир Ивлев, который показывает добротный средний уровень и заряжает самоотдачей всю команду.

Главная позитивная новость — возвращение в сборную Алексея Шведа. Баскетболист не мог принять участие в предыдущих матчах отбора из-за совпадения календарей Евролиги и ФИБА. Пока главный европейский клубный турнир ушел на каникулы, Сергей Базаревич может воспользоваться услугами одного из лучших защитников европейского баскетбола.

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— Чем больше лидеров смогут приехать на предстоящие матчи — тем лучше для нас, — рассказал «Известиям» руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ, чемпион Европы Никита Моргунов. — Присутствие Шведа — безусловный плюс, отсутствие Мозгова и Воронцевича — минус. У Сергея Базаревича ограниченный выбор «больших», что практически не оставляет возможности вносить правки в игру в ходе матча. Но думаю, не стоит обращать внимания на потерю лидеров. Надо играть тем составом, который мы имеем, и постараться добиться максимального результата в двух предстоящих матчах. 

Защитник «Химок» не выступал за сборную уже год — с момента окончания Евробаскета, где наша команда заняла четвертое место, а Швед попал в символическую пятерку и стал лучшим бомбардиром турнира.

— Присутствие в команде Шведа — это как минимум +20 очков команды, — продолжил Борис Соколовский. — Соперники будут готовиться к тому, как удержать Лешу, а учитывая, что Швед владеет искусством не только прицельного броска, но и передачи, это поможет другим игрокам проявить себя. Отмечу, что он заметно прибавил в защите и больше не является слабым звеном при позиционных атаках соперника. Его игра приобретает взрослый характер. 

13 сентября российская сборная сыграет на выезде с командой Чехии, а 16 сентября в Химках — с баскетболистами из Болгарии. 

— Игры с Чехией и Болгарией точно не станут проходными, — заключил Борис Соколовский. — Болгары играют в неплохой командный баскетбол. У них есть ярко выраженный лидер — Александр Везенков. Остальные игроки довольно среднего уровня, поэтому у нашей сборной должно хватить запаса прочности, чтобы одержать победу. Но придется выложиться по полной. В игре с Чехией важно грамотно сыграть против Яна Веселы и Томаша Саторански («Вашингтон»). Эти игроки определяют игру команды. Помню, как на Евробаскете-2015 они буквально издевались над некоторыми соперниками. Будет непросто, но у Сергея Базаревича есть время на серьезный скаутинг. Я верю, что в этом «окне» у сборной будет две победы.

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После первого этапа сборная Чехии занимает второе место в группе K, одержав пять побед в шести матчах. Сборная России находится на третьей строчке с тремя победами и тремя поражениями.

— Чехия очень уверенно смотрелась на первом этапе квалификации, — отметил Никита Моргунов. — Сейчас они занимают второе место и имеют право на осечку. Мы же растеряли много очков, и у нас такой возможности нет. К тому же они играют дома, что придаст им дополнительной уверенности. Но я верю в наших парней — они доказали, что способны показать качественный баскетбол под руководством Сергея Базаревича.  

Россия играет в группе K вместе со сборными Франции, Боснии и Герцеговины, Чехии, Болгарии и Финляндии. Причем с французами и боснийцами россияне уже не встретятся, поскольку играли с ними на первом этапе. Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять не ниже третьего места в группе. 

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