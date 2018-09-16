Венесуэла обратится в ООН после слов главы ОАГ о вооруженном вторжении

Венесуэла намерена обратиться в ООН в связи с заявлением руководителя Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который из-за ситуации в стране не исключил возможности военного вмешательства. Об этом заявила вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.

На своей странице в социальной сети Twitter вице-президент написала, что Альмагро грубо и вульгарно использует генеральный секретариат ОАГ для оправдания военного вмешательства в дела Венесуэлы, а также угрожает миру в Карибском бассейне.

Venezuela denunciará ante la @ONU_es y otras instancias internacionales a @Almagro_OEA2015 quien de forma vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General @OEA_oficial por promover la intervención militar en nuestra Patria y atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe! https://t.co/Khb96I8Gfm — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) September 15, 2018

15 сентября стало известно, что глава Организации американских государств Луиc Альмагро не исключает вариант военного вторжения в Венесуэлу.

В Венесуэле не первый год переживают острый социально-экономический кризис, который сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией нацвалюты. Уже несколько лет власти не публикуют официальных отчетов о росте цен.

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60. 5 сентября уровень инфляции в стране превысил 200 000% в годовом исчислении.