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Венесуэла обратится в ООН после слов главы ОАГ о вооруженном вторжении

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Венесуэла намерена обратиться в ООН в связи с заявлением руководителя Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который из-за ситуации в стране не исключил возможности военного вмешательства. Об этом заявила вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес.

На своей странице в социальной сети Twitter вице-президент написала, что Альмагро грубо и вульгарно использует генеральный секретариат ОАГ для оправдания военного вмешательства в дела Венесуэлы, а также угрожает миру в Карибском бассейне.

15 сентября стало известно, что глава Организации американских государств Луиc Альмагро не исключает вариант военного вторжения в Венесуэлу.

В Венесуэле не первый год переживают острый социально-экономический кризис, который сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией нацвалюты. Уже несколько лет власти не публикуют официальных отчетов о росте цен.

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60. 5 сентября уровень инфляции в стране превысил 200 000% в годовом исчислении.

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