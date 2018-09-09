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СМИ обнародовали факт обсуждения Белым домом плана по свержению Мадуро

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Возможность организации военного заговора в Венесуэле для свержения президента Николаса Мадуро обсуждала администрация Белого дома с бывшим высокопоставленным военным этой страны. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, переговоры, начатые по инициативе венесуэльской оппозиции, велись в течение 2017 года. В конечном счете власти США отклонили предложение бывшего военного функционера, поскольку лидер потенциальных путчистов находился под санкциями за коррупцию, пытки критиков, контрабанду наркотиков и другие преступления.

Газета отмечает, что администрация Белого дома хотя и вела подобные переговоры, тем не менее заявляла, что настроена на диалог со всеми венесуэльцами, чтобы «привнести позитивные перемены в страну, которая так много перенесла под властью Мадуро». Имеется в виду тяжелая экономическая ситуация в стране при действующем президенте.

4 августа на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии произошло покушение на Николаса Мадуро. В атаке на главу государства использовались дроны со взрывчаткой, которые взорвались на подлете к трибуне, где выступал президент.

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