Генсек ОАГ допустил военное вторжение в Венесуэлу

Глава Организации американских государств (ОАГ) Луиc Альмагро заявил, что не исключает вариант военного вторжения в Венесуэлу.

«Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта», – цитирует телеканал NTN24 заявление Альмагро во время выступления в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой.

Генсек ОАГ прибыл в Кукуту, чтобы оценить ситуацию с наплывом беженцев из Венесуэлы. По его словам, положение в городе наилучшим образом демонстрирует «лживость венесуэльской диктатуры».

В Венесуэле не первый год переживает острый социально-экономический кризис, который сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией нацвалюты. Уже несколько лет власти не публикуют официальных отчетов о росте цен.

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60. 5 сентября уровень инфляции в стране превысил 200 000% в годовом исчислении.