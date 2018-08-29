Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой

Президент Бразилии Мишел Темер направил вооруженные силы страны на границу с Венесуэлой.

Как сообщает «Газета.ру», это связано с увеличением числа венесуэльских мигрантов. Темер пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности бразильцев и самих мигрантов.

Отмечается, что на север страны в штат Рорайма направили 120 военнослужащих. Они должны будут предотвращать инциденты, связанные с наплывом мигрантов.

Группа жителей бразильского муниципалитета Пакарайма ранее разгромила организованный при участии ООН палаточный лагерь, в котором проживали венесуэльские мигранты.

Столкновения начались после акции протеста против прибытия мигрантов, которая была организована из-за того, что выходцы из Венесуэлы избили и ограбили местного торговца.