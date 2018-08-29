Колумбия и Перу создадут общую базу данных венесуэльских мигрантов

Миграционные службы Колумбии и Перу намерены создать общую базу данных венесуэльских мигрантов, которые прибывают в страны, для борьбы с кризисом. С таким заявлением выступил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер после встречи с перуанским коллегой.

По его словам, чтобы упорядочить миграционный процесс, который растет с каждый годом, необходимо сделать так, чтобы власти располагали информацией на всех приезжающих лиц.

Также Крюгер отметил, что страны готовы сотрудничать и с другими государствами для решения данной проблемы, пишет ТАСС. Руководитель миграционной службы Перу Эдуардо Севилья подтвердил данные намерения и отметил, что стороны уже начали работу по соединению баз данных.

Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.

23 июля Международный валютный фонд сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.