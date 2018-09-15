Назвавших осла в честь Мадуро пожарных задержали в Венесуэле

Военные задержали двух пожарных, которые сняли издевательский ролик про президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с ослом.

🎥 Comparar a Maduro con un burro en video satírico sale costoso a dos bomberos venezolanos #Venezuela #NicolásMaduro @DanielShoerRoth https://t.co/D6W9v4SQL6 pic.twitter.com/JjEcfSjb5n — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) September 14, 2018

Как сообщает Nuevo Herald, на ставшем популярным в Сети ролике пожарные устроили экскурсию для осла на станции в штате Мерида, называя животное в честь президента.

«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро Мороса на станции номер 8… Он совершает инспекцию», — говорит голос на видео.

Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS — Isnardo Bravo (@isnardobravo) September 14, 2018

Осел в сопровождении другого сотрудника станции проходит по коридору и выходит на огороженную площадку, где ест траву. Затем его выводят со станции.

Авторы использовали шутку над Мадуро, смысл которой в том, что при замене пары букв в его фамилии она превращается в переводе в «Больше, чем осел».

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман ранее заявил, что уровень инфляции в стране превысил 200 000%.