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Назвавших осла в честь Мадуро пожарных задержали в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
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Военные задержали двух пожарных, которые сняли издевательский ролик про президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с ослом.

Как сообщает Nuevo Herald, на ставшем популярным в Сети ролике пожарные устроили экскурсию для осла на станции в штате Мерида, называя животное в честь президента.

«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро Мороса на станции номер 8… Он совершает инспекцию», — говорит голос на видео.

Осел в сопровождении другого сотрудника станции проходит по коридору и выходит на огороженную площадку, где ест траву. Затем его выводят со станции.

Авторы использовали шутку над Мадуро, смысл которой в том, что при замене пары букв в его фамилии она превращается в переводе в «Больше, чем осел».

Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман ранее заявил, что уровень инфляции в стране превысил 200 000%.

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