Назвавших осла в честь Мадуро пожарных задержали в Венесуэле
Военные задержали двух пожарных, которые сняли издевательский ролик про президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сравнив его с ослом.
Как сообщает Nuevo Herald, на ставшем популярным в Сети ролике пожарные устроили экскурсию для осла на станции в штате Мерида, называя животное в честь президента.
«Добрый день, товарищи! Как вы видите, мы принимаем с визитом президента Мадуро Мороса на станции номер 8… Он совершает инспекцию», — говорит голос на видео.
Осел в сопровождении другого сотрудника станции проходит по коридору и выходит на огороженную площадку, где ест траву. Затем его выводят со станции.
Авторы использовали шутку над Мадуро, смысл которой в том, что при замене пары букв в его фамилии она превращается в переводе в «Больше, чем осел».
Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман ранее заявил, что уровень инфляции в стране превысил 200 000%.