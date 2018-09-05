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Инфляция в Венесуэле достигла 200 000%

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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В Венесуэле цены растут на 4% в день, а уровень инфляции превысил 200 000% в годовом исчислении, сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

«Это ответственность (президента страны) Николаса Мадуро, он сделал так, что накопленная с января по август инфляция составила 34,68 тыс. процента, а годовая с августа 2017-го по август 2018 года — 200 тыс. процентов», — цитирует его «РИА Новости».

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр уберут пять нулей и привяжут новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60. На следующий день доллар подорожал в 24 раза. До начала деноминации курс американской валюты был равен 248 тыс. боливаров, теперь же он приравнялся к 6 млн, сравнявшись с курсом черного рынка.

22 августа сообщалось, что инфляция в Венесуэле может достичь 44 млн процентов к концу 2018 года. Такого мнения придерживается венесуэльский экономист Торо Харди.

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