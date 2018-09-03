Компания McDonald's закрыла часть заведений в Венесуэле

Американская сеть заведений быстрого питания McDonald's приняла решение закрыть часть своих точек в Венесуэле.

По сведениям агентства EFE, это произошло в связи с политикой адаптации фирмы к рынкам, на которых она присутствует. Отмечается, что это не закрытие франшизы, так как более 120 ресторанов продолжат работать.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.

22 августа венесуэльский экономист Торо Харди заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 44 млн процентов к концу 2018 года.

Власти Венесуэлы за последнюю неделю задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер.