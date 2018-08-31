Власти Венесуэлы задержали 131 человека за попытки пошатнуть экономику

Власти Венесуэлы за последнюю неделю задержали 131 человека по подозрению в дестабилизации экономики и саботаже финансовых мер. Об этом рассказал генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

По его словам, задержанные подозреваются в спекуляции, бойкоте и дестабилизации экономики. Сейчас 10 человек из всего числа задержанных находятся на свободе, 29 — ограничены в перемещениях, а 92 — помещены под арест, сообщает государственное информационное агентство «Ахенсиа Венесолана де Нотисиас».

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр уберут пять нулей и привяжут новую валюту — суверенный боливар — к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60.

На следующий день доллар подорожал в 24 раза. До начала деноминации курс американской валюты был равен 248 тыс. боливаров, теперь же он приравнялся к 6 млн, сравнявшись с курсом черного рынка.

22 августа венесуэльский экономист Торо Харди заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 44 млн процентов к концу 2018 года.