Министерство внутренней торговли появится в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране министерства внутренней торговли. Главой нового ведомства станет Вильям Контрерас.

По словам венесуэльского лидера, новое «мощное» министерство поможет достичь и удержать равновесие в экономике страны.

«Новым министром будет экс-министр [правительства бывшего президента Уго] Чавеса Вильям Контрерас», — цитирует президента газета Nacional. В правительстве Чавеса он возглавлял министерство легкой промышленности и торговли.

23 июля Международный валютный фонд сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.