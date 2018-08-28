Прямой эфир

Министерство внутренней торговли появится в Венесуэле

0
Фото: REUTERS/Miraflores Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране министерства внутренней торговли. Главой нового ведомства станет Вильям Контрерас.

Бегство из нефтяного рая: в Венесуэле гуманитарная катастрофа
Как соседи латиноамериканской страны реагируют на крупнейший в регионе миграционный кризис

По словам венесуэльского лидера, новое «мощное» министерство поможет достичь и удержать равновесие в экономике страны.

«Новым министром будет экс-министр [правительства бывшего президента Уго] Чавеса Вильям Контрерас», — цитирует президента газета Nacional. В правительстве Чавеса он возглавлял министерство легкой промышленности и торговли.

23 июля Международный валютный фонд сообщил, что инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек.

Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США намерены ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы
Эксперты ожидают инфляцию в Венесуэле до 44 млн процентов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017