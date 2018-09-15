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США создадут центр отслеживания нарушающих санкции против КНДР судов

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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США совместно с союзниками создадут координационный центр для отслеживания перемещений кораблей, которые поставляют в Северную Корею топливо и другие продукты нефтепереработки в обход международных санкций.

Штаб будет расположен на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, который базируется на американской морской базе в японской Йокосуке, пишет газета The Wall Street Journal.

Кроме того, в состав центра пойдут такие страны, как Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Фрнация, Великобритания и Канада. Странам-участникам предстоит выделить для отслеживания судов свои разведывательные самолеты и военные корабли.

В январе Япония заявила, что намерена усилить контроль за контрабандой нефти в Северную Корею. 20 января военный самолет Японии зафиксировал возможную перекачку нефти с танкера под флагом Доминиканской республики в танкер КНДР. В феврале японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на северокорейский корабль.

Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря 2017 года. Ограничения затронули поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

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