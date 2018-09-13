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США внесли российскую и китайскую компании в санкционный список КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Соединенные Штаты в четверг, 13 сентября, расширили санкции против КНДР. В рамках политики ограничительных мер в отношении Северной Кореи в список попала расположенная во Владивостоке компания Volasys Silver Star. Об этом сообщается в распространенном заявлении министерства финансов США.

Также в санкционный список включена китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology и гражданин КНДР, передает RNS.

США заморозили любую собственность, которую они могли иметь на северокорейской территории, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.

Накануне пресс-секретарь постоянного представительства РФ в организации Федор Стржижовский заявил, что Россия больше не имеет возражений по докладу независимой группы экспертов по санкциям против КНДР в ООН после учета всех своих поправок. 

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