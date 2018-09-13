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Россия сняла возражения против доклада по санкциям против КНДР в ООН

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Фото: TASS/Zuma
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Россия больше не имеет возражений по докладу независимой группы экспертов по санкциям против КНДР в ООН после учета всех своих поправок. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представительства РФ в организации Федор Стржижовский.

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По его словам, все поправки, о которых ранее неоднократно заявляло постпредство, были внесены. Пресс-секретарь заявил, что качество доклада от этого только выиграло и на данном этапе Россия не видит препятствий для распространения документа в Совете Безопасности ООН, пишет «РИА Новости».

Также Стржижовский отметил, что данная ситуация показала, как важно государствам – членам организации взаимодействовать с группой экспертов, уточнив, что никто при этом не покушается на независимый статус ООН.

Представитель добавил, что в дальнейшем необходимо избегать ситуаций, когда неучтенными остаются законные претензии государств, направленные исключительно на интересы других стран.

12 сентября стало известно, что Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

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