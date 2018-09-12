Путин отметил новаторский подход Трампа к ситуации с КНДР

Российский президент Владимир Путин полностью согласился с утверждением премьер-министра Японии Синдзо Абэ, что американский лидер Дональд Трамп проявил новаторский подход к ситуации, которая сложилась с КНДР.

«Я согласен, это проявление определенной смелости и новаторского подхода, всё верно», — сказал президент в среду, 12 сентября, на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

«Трамп проявил мужество и политическую смелость, пойдя на переговоры с Ким Чен Ыном», — подчеркнул Путин, передает «Интерфакс».

Ранее глава правительства Японии Синдзо Абэ отметил новаторский подход Трампа в переговорах с Северной Кореей.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

До этого саммита Северная Корея ликвидировала крупнейший ядерный полигон «Пхунгери».