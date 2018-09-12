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Россия поднимет в СБ ООН вопрос о снятии санкций с КНДР

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Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Об этом на полях четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил замглавы МИД Игорь Моргулов.

Он подчеркнул, что СБ ООН должен рассмотреть предложение об адекватном ослаблении санкций на фоне принятия КНДР шагов по денуклеаризации региона, пишет ТАСС.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

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