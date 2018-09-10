США и КНДР начали работу над организацией встречи Трампа и Ким Чен Ына

Соединенные Штаты и КНДР приступили к работе над организацией новой встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, главе американской администрации было передано новое послание от северокорейского руководителя. Пресс-секретарь отметила, что оно было весьма позитивным, основной его целью был запрос на новую встречу с Трампом, пишет ТАСС.

Также представитель отметила, что администрация США открыта для очередных переговоров. Текст послания на данный момент не подлежит публикации, но в случае, если Ким Чен Ын даст на это согласие, он будет обнародован.

10 сентября советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США ожидают от Северной Кореи новых шагов по денуклеаризации. Не исключена еще одна встреча лидеров двух стран.

Трамп и Ким встретились 12 июня на саммите в Сингапуре. Оба лидера по итогам переговоров высказались за улучшение отношений и согласились оставить разногласия в прошлом.