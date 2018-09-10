Прямой эфир

Болтон рассказал о возможной повторной встрече лидеров США и КНДР

0
Фото: Global Look Press/Ministry of Communications
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США ожидают от Северной Кореи новых шагов по денуклеаризации. Не исключена еще одна встреча лидеров двух стран, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

Выступая в Вашингтоне, Болтон сказал, что в апреле северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что сможет завершить процесс за два года и даже за один. По его словам, такой срок — это «неплохо», сообщает «РИА Новости».

Говоря о возможности новой встречи лидеров США и КНДР, Болтон отметил, что американский президент Дональд Трамп «не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми». Соединенные Штаты, по его словам, ждут шагов по денуклеаризации.

Ранее 10 сентября СМИ сообщили о двух неопубликованных твитах Трампа, которые свидетельствуют о том, что он намеревался объявить войну КНДР.

Трамп и Ким встретились 12 июня на саммите в Сингапуре. Оба лидера по итогам переговоров высказались за улучшение отношений и согласились оставить разногласия в прошлом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына‍
Ким Чен Ын надеется на нормализацию отношений с США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017