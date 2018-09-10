Болтон рассказал о возможной повторной встрече лидеров США и КНДР

США ожидают от Северной Кореи новых шагов по денуклеаризации. Не исключена еще одна встреча лидеров двух стран, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

Выступая в Вашингтоне, Болтон сказал, что в апреле северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что сможет завершить процесс за два года и даже за один. По его словам, такой срок — это «неплохо», сообщает «РИА Новости».

Говоря о возможности новой встречи лидеров США и КНДР, Болтон отметил, что американский президент Дональд Трамп «не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми». Соединенные Штаты, по его словам, ждут шагов по денуклеаризации.

Ранее 10 сентября СМИ сообщили о двух неопубликованных твитах Трампа, которые свидетельствуют о том, что он намеревался объявить войну КНДР.

Трамп и Ким встретились 12 июня на саммите в Сингапуре. Оба лидера по итогам переговоров высказались за улучшение отношений и согласились оставить разногласия в прошлом.