СМИ узнали о намерении Трампа объявить войну КНДР в начале 2018 года

Президент США Дональд Трамп в начале 2018 года намеревался опубликовать твит о выводе 28,5 тыс. американских военных из Южной Кореи. Глава Пентагона Джеймс Мэттис отговорил его от такого решения, отметив, что Пхеньян расценит это как подготовку к нанесению удара по Корейскому полуострову и объявление войны, пишет журналист Боб Вудворд в своей пока не вышедшей книге «Страх. Трамп в Белом доме», отмечает издание Express.

По словам Вудворда, был и другой неопубликованный «опасный» твит Трампа. В нем он описывал свое видение конфликта США и Северной Кореи.

Он отмечает, что американский лидер планировал написать, что напряженность между двумя странами будет столкновением двух людей.

«Человек против человека. Я против Кима», — цитирует журналист неопубликованное сообщение.

Книга «Страх. Трамп в Белом доме» поступит в продажу 11 сентября. Выдержки из нее публиковались в СМИ еще с начала месяца.

В Белом доме уже назвали издание недостоверным. По словам Трампа, источники Вудворда не убедительны.

Напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном достигла пика в конце 2017 года. Тогда лидеры двух стран обменивались оскорблениями и угрозами.

Разрядка в отношениях произошла 12 июня после исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре. Оба лидера высказались за улучшение отношений и согласились оставить разногласия в прошлом.