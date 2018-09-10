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Бывший советник Трампа сравнил ситуацию в Белом доме с переворотом

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Экс-советник президента США Стив Бэннон назвал ситуацию в Белом доме «переворотом». Так сторонник американского лидера отреагировал на статью анонимного источника газеты The New York Times, в которой рассказывается о саботаже указов президента США.

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«То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно. Это прямое нападение на институты власти. Если сказать по-другому, это переворот», –– заявил Бэннон агентству Reuters 9 сентября.

По мнению политика, с таким противодействием президенту США сталкивались во времена правления Авраама Линкольна в период гражданской войны 1880-х годов.

«Это кризис. В стране такой кризис был только летом 1862 года, когда генерал Макклеллан и старшие генералы, все демократы союзной армии, посчитали, что Авраам Линкольн не компетентен и не может быть главнокомандующим», –– отметил эксперт.

Стив Бэннон ушел в отставку в 2017 году из-за конфликта по экономическим вопросам с другими советниками президента США Дональда Трампа.

5 сентября The New York Times опубликовала статью от имени источника в Белом доме, который рассказал о «скрытом сопротивлении» чиновников указам Трампа и несогласии с его политикой.

Это вызвало волну возмущения в американской администрации. Трамп назвал публикацию ложью и призвал немедленно найти «предателя».

Американские СМИ составили список из 13 возможных источников газеты. Позже Белый дом сузил круг подозреваемых до нескольких человек.

Оправдываться пришлось главе Пентагона Джеймсу Мэттису, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майклу Пенсу, который даже согласился пройти проверку на полиграфе.

7 сентября разоблачительный портал WikiLeaks сообщил, что вычислил автора статьи.

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