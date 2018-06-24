Трамп рассказал о доверии к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала TBN, Трамп сказал: «Между нами возникла хорошая химия». Глава Белого дома указал на то, что КНДР больше не осуществляет ракетных запусков и ядерных тестов.

Трамп также рассказал, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить «замечательное соглашение» по итогам саммита в Сингапуре, передает телеканал «360».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что уже долгое время выступал против проведения военных маневров, которые обходятся в «сотни миллионов долларов».

Трамп ранее заявил, что за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился «больше, чем любой другой президент» в истории США за тот же срок.