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Трамп рассказал о доверии к Ким Чен Ыну

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала TBN, Трамп сказал: «Между нами возникла хорошая химия». Глава Белого дома указал на то, что КНДР больше не осуществляет ракетных запусков и ядерных тестов.

Трамп также рассказал, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить «замечательное соглашение» по итогам саммита в Сингапуре, передает телеканал «360».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что уже долгое время выступал против проведения военных маневров, которые обходятся в «сотни миллионов долларов».

Трамп ранее заявил, что за 500 с лишним дней с момента его вступления в должность он добился «больше, чем любой другой президент» в истории США за тот же срок.

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