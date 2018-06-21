КНДР передала США останки 200 американских военнослужащих

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР передала останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военных.

«Мы вернули останки наших павших великих героев», — сказал Трамп на встрече со сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

По итогам переговоров 12 июня в Сингапуре лидер КНДР Ким Чен Ын и Трамп договорились о поиске и доставке на родину останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950–1953 годов — всего около 7,7 тыс. человек.

КНДР должна была передать останки Южной Корее, которые затем транспортируются на базу американских ВВС Хикэм на Гавайских островах. Процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы, передает ТАСС.

Кроме того, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности. Власти США и Южной Кореи в свою очередь договорились приостановить совместные военные учения.



