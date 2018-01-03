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Дональд Трамп и Ким Чен Ын померялись ядерными кнопками

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын меряются ядерными кнопками. Президент США заявил, что у него больше, чем у лидера КНДР.

Тем временем в Конгрессе хотят спрятать от Трампа эту зловещую ядерную кнопку. Демократ Тед Лье предложил принять соответствующий законопроект.

В Твиттере он предложил поддержать законопроект, разработанный вместе с сенатором Эдом Марки. Этот документ от представителей обеих партий не позволит президенту США нанести первым ядерный удар без разрешения Конгресса.

Президент США мог бы ответить, что его коллега из КНДР первый начал. В новогоднем обращении Ким Чен Ын сделал заявление специально для Трампа.

Северокорейский лидер сказал, что КНДР может нанести удар по любой точке США. А ядерная кнопка у него всегда под рукой - на рабочем столе.

Этот «ядерный батл» продолжается с осени прошлого года, и финала не видно.

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