Прямой эфир
Сюжет:

Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок ядерной кнопки президента США

0
Фото: Instagram
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем Instagram фотоснимок ядерной кнопки президента США, расположенной на столе в Овальном кабинете Белого дома.

Фотографию Соуза разместил на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у северокорейского лидера.

 

 

«К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», — подписал снимок Соуза.

На панели с президентским гербом располагается табличка с надписью: «Тяжелые решения принимать трудно» (Hard things are hard).

Помимо этого, Соуза разместил снимок ядерного чемоданчика американского президента.

 

 

God help us.

Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

 

На архивной фотографии изображен сотрудник Белого дома, который поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США, находящейся внутри чемоданчика.

Как сообщал портал iz.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения».

В свою очередь президент США Дональд Трамп напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке
Клинцевич прокомментировал спор США и КНДР о размере ядерных кнопок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017