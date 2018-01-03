Бывший фотограф Обамы опубликовал снимок ядерной кнопки президента США

Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем Instagram фотоснимок ядерной кнопки президента США, расположенной на столе в Овальном кабинете Белого дома.

Фотографию Соуза разместил на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что его ядерная кнопка больше и мощнее, чем у северокорейского лидера.

«К счастью, красная кнопка здесь не для того, чтобы начать войну, — она используется для вызова помощника», — подписал снимок Соуза.

На панели с президентским гербом располагается табличка с надписью: «Тяжелые решения принимать трудно» (Hard things are hard).

Помимо этого, Соуза разместил снимок ядерного чемоданчика американского президента.

God help us. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Янв 2, 2018 at 7:56 PST

На архивной фотографии изображен сотрудник Белого дома, который поднимает на борт номер один сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США, находящейся внутри чемоданчика.

Как сообщал портал iz.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения».

В свою очередь президент США Дональд Трамп напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».