Ким Чен Ын надеется на нормализацию отношений с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на значительное улучшение отношений с Вашингтоном в ближайшие несколько лет. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ён.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын... надеется, что... Пхеньян и Вашингтон смогут преодолеть семь десятилетий враждебности и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, по мнению посланника, вернувшегося из Пхеньяна, Ким Чен Ын доверяет президенту США Дональду Трампу и надеется, что это произойдет во время его первого президентского срока.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.