Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына‍

Президент США Дональд Трамп ожидает в ближайшие дни получить письмо от главы КНДР Ким Чен Ына, которое северокорейский лидер передал через американского госсекретаря Майка Помпео.

Глава Белого дома заявил журналистам, что был приятно удивлен словами Ким Чен Ына о том, что он хочет завершить процесс денуклеаризации Корейского полуострова во время администрации Трампа. Он выразил надежду, что послание будет содержать «позитивные заявления», пишет Associated Press.

Обмен письмами Трамп назвал «утонченным» способом коммуникации, сообщает «Федеральное агентство новостей».

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США–КНДР, по итогам которого Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Согласно документу, Пхеньян соглашается на полное ядерное разоружение Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

До этого лидеры стран дважды обменивались письмами. Переданное ему послание в июне Трамп назвал теплым и милым, однако его содержание по существу раскрыто не было. О полученном в августе письме известно, что оно было посвящено обязательствам, сделанным в совместном заявлении двух лидеров на саммите в Сингапуре.

6 сентября глава Белого дома поблагодарил Ким Чен Ына за «непоколебимую веру» в него, и призвал «не торопиться» с денуклеаризацией. По словам Трампа, у него есть предчувствие, что он нравится северокорейскому лидеру.