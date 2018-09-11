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Южная Корея будет содействовать выполнению соглашений между КНДР и США

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Правительство Южной Кореи намерено содействовать выполнению соглашений между КНДР и США и обсудить с северокорейской стороной конкретные меры по денуклеаризации во время Межкорейского саммита в Пхеньяне, запланированного на 18–20 сентября. Об этом в интервью «Известиям» заявил премьер-министр Республики Корея (РК) Ли Нак Ён, один из участников Восточного экономического форума в 2018 году.

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По мнению премьер-министра РК, несмотря на разницу в подходах, Пхеньян и Вашингтон намерены соблюдать диалог в части урегулирования вопросов, связанных с Корейским полуостровом.

«Во время визита спецпосланника Республики Корея в КНДР 5 сентября председатель Ким Чен Ын снова подтвердил приверженность денуклеаризации и высказал намерение продолжать переговоры», — добавил политик Южной Кореи.

Южнокорейское правительство надеется, что стороны как можно скорее возобновят переговоры и сумеют выработать конкретные меры по решению проблемы денуклеаризации.

Главное противоречие в подходах США и КНДР — в очередности. США настаивают на разоружении КНДР. Северная Корея желает сначала получить гарантии ненападения.

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