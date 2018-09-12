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Путин предложил вернуться к совместным проектам РФ, КНДР и Южной Кореи

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин предложил вернуться к обсуждению трехсторонних проектов Москвы, Сеула и Пхеньяна. Однако, по его словам, это требует урегулирования ситуации на Корейском полуострове. 

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«Конечно, хотел бы вернуться к обсуждению трехсторонних проектов в инфраструктуре энергетике, других областях при участии России, Республики Корея и Корейской Народной Демократической республики. Для продвижения таких инициатив, прежде всего, необходима нормализация ситуации вокруг Корейского полуострова», — заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду, 12 сентября.

Ранее на форуме премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен в ходе встречи с Путиным подтвердил направленное президенту РФ приглашение посетить республику в ближайшее время. 

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и завершится 13 сентября.

В 2017 году ситуация на Корейском полуострове обострилась после нескольких ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. США и ООН усилили давление на КНДР и ввели санкции. Позже северокорейские власти согласились на переговоры с Сеулом и Вашингтоном.

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