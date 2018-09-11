Спрос на авиабилеты во Владивосток в период ВЭФ вырос вдвое

Спрос на авиабилеты во Владивосток во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) вырос в два раза по сравнению с периодом проведения этого мероприятия в 2017 году. Об этом говорится в исследовании агентства делового туризма «Аэроклуб».

По данным исследования, наибольший интерес к форуму проявили представители энергодобывающего сектора и IT-компаний, а также сотрудники компаний, оказывающих консалтинговые и финансовые услуги.

Почти половина делегатов — 48% — отправилась на ВЭФ из Москвы, также в топ городов по числу участников вошли Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Самым дорогим авиабилетом эконом-класса стал перелет в одну сторону по маршруту Москва–Владивосток по цене 74 тыс. рублей. Он был приобретен сотрудником компании энергодобывающего сектора.

«Аэрофлот» оказался самой популярной авиакомпанией среди деловых путешественников — 50% участников выбрали национального перевозчика для перелета на Дальний Восток. На втором месте по популярности S7 Airlines — 25% представителей бизнеса отдали предпочтение этой авиакомпании. Замыкают тройку лидеров «Уральские авиалинии», которые перевезли 12% участников форума.

Самым популярным отелем на период форума стал «Азимут», расположенный на берегу Амурского залива. В нем же были забронированы и самые дорогие номера — представитель телекоммуникационной компании заплатил 372 тыс. рублей за четыре ночи в этом отеле.