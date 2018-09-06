США ввели новые санкции против КНДР

Минфин США ввел санкции против северокорейской компании Korea Expo Joint Venture и гражданина КНДР Пак Джин Кёка, подозреваемых в причастности к масштабным кибератакам.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном 6 сентября.

По данным Вашингтона, Пак Джен Кёк участвовал во взломе серверов кинокомпании Sony Pictures в 2014 году и распространял вирус-шифровальщик WannaCry в 2017 году.

Также в заявлении американского минфина отмечается, что мужчина работал на Korea Expo Joint Venture, которая предположительно контролируется северокорейскими властями.

Согласно введенным ограничениям, указанные компания и гражданин лишаются доступа к финансовой системе США.

«Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Штатов будут заморожены», –– отмечает ТАСС.

Вирус-вымогатель WannaCry массово атаковал компьютеры по всему миру в мае 2017 года. Он шифровал данные, находящиеся на устройстве, и требовал выкуп. Атака затронула 150 стран.

5 сентября Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций за осуществление кибератак против Соединенных Штатов.