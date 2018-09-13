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В Госдуме назвали указ Трампа об автоматическом введении санкций паранойей

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал президента США Дональда Трампа настоящим героем в борьбе с ветряными мельницами, а его новый указ об автоматическом введении ряда санкций за вмешательство в американские выборы, если Госдепартамент и служба разведки смогут представить доказательства, — паранойей.

Накануне глава Белого дома подписал соответствующий указ. Ограничительные меры могут применяться к физическим и юридическим лицам, а также к целым странам. В списке возможных санкций числятся ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам и инвестициям из США, а также замораживание активов.

«Это грозит всем, кто пишет что-либо, что сможет повлиять на выборы, в социальных сетях, потому что любая публикация может повлиять на выборы. Слишком неопределенный круг этих публикаций, слишком легко их привязать к иностранному влиянию», — цитирует депутата «РИА Новости».

Из-за вышеупомянутого указа любой гражданин, который сослался на международный ресурс, цитирующий российские СМИ, «может получить много неприятностей», подчеркнул Толстой.

Политик добавил, что эта паранойя, в принципе, вполне объяснимая, пишет «Федеральное агентство новостей». «Просто когда идет охота на ведьм, хорошо бы иметь четкие критерии, где ведьмы, а когда критериев нет, тогда это получается битва с ветряными мельницами. Вот Трамп в этом смысле молодец, герой», — заключил он.

В США до сих пор идет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности РФ ко взлому компьютеров национального комитета.

Москва категорически отвергла обвинения во влиянии на выборы, подчеркнув их бездоказательность и указав, что подобные обвинения являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

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