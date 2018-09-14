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США созывают заседание СБ ООН по КНДР из-за недовольства позицией РФ

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Вашингтон созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН по КНДР в связи с недовольством позицией России 17 сентября. Об этом заявил официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори.

Ранее постоянный представить США при ООН Никки Хейли высказалась, что Соединенные Штаты недовольны внесением некоторых российских поправок в среднесрочный доклад комитета 1718, который контролирует санкции в отношении КНДР, пишет ТАСС.

13 сентября пресс-секретарь постоянного представительства России в ООН Федор Стржижовский заявил, что Россия больше не имеет возражений по докладу независимой группы экспертов по санкциям против КНДР в ООН после учета всех своих поправок. 

12 сентября стало известно, что Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

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