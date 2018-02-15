Японский патрульный самолет обнаружил передачу груза на корабль КНДР

Японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на корабль КНДР в обход решения о санкциях Совета Безопасности ООН, заявляет МИД Японии.

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море в 250 км от Шанхая поздно ночью 13 февраля. Патрульная служба смогла сфотографировать северокорейский танкер Rye Song Gang-1 и танкер Wan Heng-11, стоящие вплотную друг к другу. Так корабли становятся при перегрузке товаров или нефти, сообщает «РИА Новости».

Также сотрудники патрульной службы отмечают, что на обоих кораблях происходила какая-то работа, на них было включено освещение. Данные факты говорят в пользу подозрений о незаконной передаче грузов в нарушение санкций против КНДР. Совет Безопасности ООН уже проинформирован об инциденте Министерством иностранных дел Японии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ вице-президент США Майк Пенс заявил о подготовке Вашингтоном новых экономических санкций в отношении КНДР.